Depois de 15 anos no Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez mudou de clube e assinou pelo Flamengo. O médio espanhol foi oficializado esta quarta-feira, mas só no dia seguinte é que compareceu no centro de treinos do mengão.

Com a banda sonora da série «Better call Saul», tema escolhido para a apresentação do jogador espanhol, o Flamengo mostrou o primeiro dia do jogador espanhol.

No Rio de Janeiro, o médio de 30 anos foi recebido por José Boto, diretor desportivo português, e já treinou com as novas cores, no entanto, admitiu um facto curioso: a ação do jetlag.

Bateu o jetlag agora 🫤😬😆 — Saúl Ñiguez (@saulniguez) July 24, 2025

Ñíguez não escondeu a felicidade por este mudança para o clube brasileiro.

«Muito feliz por assinar com o Flamengo. Estou muito entusiasmado para conhecer tudo por aqui. E hoje é dia de apoiar a equipa», começou por escrever no X.

«Obrigado por todas as mensagens. O telemóvel está a começar a pegar fogo», acrescentou ainda.