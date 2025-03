Ednaldo Rodrigues foi reeleito sem oposição como presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até 2030.

O dirigente da CBF, que havia sido empossado pela primeira vez em março de 2022, aproveitou a desistência do último adversário - o ex-avançado Ronaldo - que lamentou não ter havido disponiblidade das federações estaduais para escutarem o projeto que tinha para o futebol no país.

Ednaldo, de 71 anos, foi apoiado por todas as 27 federações estaduais e por todos os 40 clubes que militam nas series A e B.

«Celebramos não apenas a confirmação do nosso trabalho, mas o triunfo da democracia, do diálogo, da liberdade e da autonomia das organizações desportivas. Ao longo dos últimos anos, enfrentámos muitos desafios. Sofremos todo o tipo de preconceito e perseguições», disse o dirigente em declarações citadas no sítio oficial da CBF na Internet.

Antigo vice-presidente do antecessor Rogério Caboclo, que foi destituído da presidência da CBF em 2021, devido a acusações de assédio moral e sexual, das quais viria a ser declarado inocente, Ednaldo Rodrigues descreveu-se como vítima de uma tentativa de «golpe» em 2023, aludindo ao afastamento temporário do cargo por ordem judicial devido a suspeitas de irregularidades na primeira eleição do atual líder da CBF, que seria readmitido em 2024 pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil.