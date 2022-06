Everton Cebolinha apresentou-se esta segunda-feira no Flamengo, depois de ter estado de férias em Fortaleza, para os habituais exames médicos e trabalho no ginásio. O avançado contratado ao Benfica tem agora três semanas para recuperar a forma, uma vez que só poderá ser inscrito a 18 de julho, altura em que reabre a janela de transferências no Brasil.

«Estou na área. Primeiro dia de trabalho com o manto sagrado», anunciou o jogador que, durante as férias, manteve uma atividade física regular, com o apoio de um preparador físico.

O Flamengo contratou Everton ao Benfica por um valor de 13,5 milhões de euros que podem chegar aos 16 milhões caso o clube e o jogador alcancem determinados objetivos.