Álvaro Pacheco teve uma estreia para esquecer no comando técnico do Vasco da Gama: esta noite, os vascaínos perderam frente ao rival Flamengo, por 6-1, em jogo da sétima jornada do Brasileirão.

Apesar da derrota, até foi a equipa do antigo treinador do Vitória de Guimarães a primeira a marcar, por Pablo Vegetti, ao minuto nove.

Em cima da meia-hora, Everton Cebolinha, antigo extremo do Benfica, fez o 1-1, e cinco minutos depois o mesmo Everton assistiu Pedro para a reviravolta.

Aos 43 minutos, Everton voltou a fazer mais uma assistência, desta feita para David Luiz, também ele antigo futebolista do Benfica. Por falar em ex-jogadores dos encarnados, João Victor foi expulso aos 45+4 minutos e deixou o Vasco reduzido a dez unidades.

Na segunda parte, com um a mais, o Flamengo chegou à goleada, com golos de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Com este resultado, o Flamengo é líder à condição, com 14 pontos. O Vasco está em 13.º, com seis pontos.

Por sua vez, o Palmeiras, de Abel, venceu em casa do Criciúma, por 2-1.

Gustavo Gómez abriu o marcador para o verdão aos 67 minutos, de penálti, mas Matheusinho fez o empate logo a seguir.

Já nos descontos, o mesmo Gustavo Gómez fez a assistência e serviu Lazaro para o 2-1 final.

Com este resultado, o Palmeiras sobe, à condição, ao sétimo lugar, com 11 pontos. O Criciúma é 16.º, com cinco pontos.

Por último, Hulk marcou um golaço, mas o Atlético Mineiro não foi além de um empate na receção ao Bahia, a uma bola. O antigo jogador do FC Porto marcou de livre aos 62 minutos, mas Ademir empatou a 20 minutos dos 90.