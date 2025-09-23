Anderson, antigo futebolista do FC Porto, foi condenado pela justiça brasileira a uma pena de prisão de até 30 dias, pendente do pagamento dos mais de 1,3 milhões de reais, perto de 164 mil euros, em dívida relativos à pensão de alimentos dos filhos.

O mandado de detenção tem a validade de dois anos. Para evitar ser preso, Anderson terá de liquidar todo o valor em falta.

Internacional pelo Brasil em oito ocasiões, o médio, hoje com 37 anos, representou o FC Porto entre 2005 e 2007, antes de o seu passe ter sido vendido ao Manchester United por mais de 30 milhões de euros.

O último clube da carreira de Anderson foi o Adana Demirspor, da Turquia, depois de experiências no Internacional, no Coritiba, na Fiorentina e no Grémio, onde completou a formação.

