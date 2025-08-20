Agora é oficial. Fábio, guarda-redes de 44 anos do Fluminense, alcançou na última madrugada o jogo oficial 1391, tornando-se no jogador com mais partidas oficiais da história do futebol, ultrapassando o inglês Peter Shilton.

Depois da vitória no jogo frente ao América de Cali (2-0) a contar para a Taça Sul-Americana, o guardião foi alvo de várias homenagens e recebeu, acompanhado pela família, um quadro especial, uma taça e uma bola por parte do Fluminense.

Fábio fez 234 jogos pelo tricolor, 976 pelo Cruzeiro, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante, ao todo 1391, mais um que Peter Shilton, também guarda-redes que se retirou em 1997 pelo Leyton Orient, depois de passagens pelo Leicester City, Stoke City, Nottingham Forest ou ainda Southampton.

O Cruzeiro, clube pelo qual Fábio realizou mais jogos, também fez questão de deixar uma mensagem nas redes sociais.