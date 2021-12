Cezary Kulesza, presidente da federação da Polónia, confirmou este domingo que recebeu um pedido de Paulo Sousa para rescindir contrato, numa atitude que classificou como «irresponsável» e «inconsistente», acrescentado que recusou cabalmente o pedido.

Uma informação que confirma o convite endereçado ao treinador português pelo Flamengo, como o Maisfutebol já tinha adiantado. O responsável máximo da federação polaca explica que Paulo Sousa tem uma «oferta de outro clube»,

«Este comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente», disse ainda o dirigente polaco.

No entanto, notícias que chegam do Brasil, adiantam que, mesmo sem rescisão por mútuo acordo, as negociações entre o Flamengo e Paulo continuam de pé.