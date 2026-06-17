Felipe Melo: «A minha segunda seleção é Cristiano Ronaldo»
Antigo internacional brasileiro já sabe quem vai apoiar, caso o Mundial não corra bem ao Brasil
Antigo internacional brasileiro já sabe quem vai apoiar, caso o Mundial não corra bem ao Brasil
Felipe Melo, antigo internacional brasileiro, diz que vai declarar o seu apoio a Portugal e Cristiano Ronaldo caso o Brasil seja afastado de forma precoce do Campeonato do Mundo que está a decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.
O antigo médio, atualmente com 42 anos, com carreira em clubes como Cruzeiro, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter Milão, Palmeiras e Fluminense, coloca, naturalmente, o Brasil no topo das suas preferências, mas se a vida correr mal à equipa de Carlo Ancelotti, o antigo jogador já tem uma alternativa para vencer o Mundial.
«Sou brasileiro e torço pelo Brasil, estou a torcer de corpo e alma para que o Brasil seja campeão e traga o hexa, mas, infelizmente, se não der certo e o Brasil sair, a minha segunda seleção é Cristiano Ronaldo», atirou.
Uma opção que Felipe Melo justifica pelo «mérito», até pela luta que o experiente internacional português manteve, ao longo da carreira, com Lionel Messi pelo estatuto de «melhor do Mundo». «É porque ele merece muito, até pela luta com Messi. O Messi já foi, então agora é Cristiano Ronaldo. Continuo sendo Brasil e serei Brasil até ao fim da minha vida», destacou ainda o antigo internacional brasileiro.