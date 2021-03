Fellipe Bastos, antigo jogador do Benfica, está sem clube desde que deixou o Vasco da Gama e, esta terça-feira, confidenciou uma acesa discussão com Ricardo Sá Pinto, no período em que o treinador português liderou a equipa carioca.

O episódio aconteceu a 3 de dezembro de 2020 no dia em que o Vasco da Gama ia defrontar os argentinos do Defensa y Justicia, em jogo dos oitavos de final da Copa Sul-Americana. Fellipe Bastos tinha feito um teste positivo à covid-19, uns dias antes, e foi impedido de aceder ao Estádio São Januário pelos seguranças destacados pela Conmebol.

Incomodado como o processo decorreu, o antigo jogador do Benfica, que também chegou a jogar no Belenenses, foi pedir explicações, no dia seguinte, a Sá Pinto. Foi nessa conversa que os ânimos se exaltaram.

«No outro dia, ele me chama na sala dele para conversar comigo. Ele disse: “Você sabe que pode ficar fora de qualquer jogo que eu escolher?”. Eu respondi: “Claro, o senhor é o treinador e escolhe. Com certeza é alguma coisa que a gente tem que acatar”. Aí ele começou a exaltar-se e a falar alto: “Você tem que me respeitar como treinador”. Eu falei: “Te respeito como treinador, mas você não precisa falar alto. Só estamos eu e você na sala, estamos conversando”.

Sá Pinto terá dito que desconhecia as ordens que impediram Fellipe Bastos de aceder ao estádio, mas o jogador desconfiou. «Ele falou: “Mas você tem que acreditar na minha palavra”. Eu falei: “Não sei se foi você, se foi o supervisor, se foi o diretor, mas eu acho muito estranho o que aconteceu. Eu estava liberado para jogar na Argentina e sete dias depois no Brasil já não estava. Mas cabe a mim aceitar ou não"», referiu ainda Bastos.

Segundo conta ainda Fellipe Bastos, Sá Pinto, nervoso, começou a gesticular e a conversa acabou quando o treinador tocou na face do jogador.

«Aí ele ficou possesso, começou a falar alto, a gritar... Quando ele botou o dedo na minha cara, falei: “Cara, eu te respeito como treinador, mas você não é meu pai para ficar falando assim comigo. Então fala baixo, a gente conversa normal”. Ele falou ainda mais alto, a gente se exaltou, e um falou alto com o outro. Aí eu saí da sala, e ele falou: “Vai treinar afastado”», conta ainda o jogador de 31 anos.

Fellipe Bastos acabou por sair do Vasco da Gama, tal como Sá Pinto que, agora, comanda os turcos do Gaziantep.