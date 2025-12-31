Brasil
Há 9 min
FIFA levanta castigo e Grémio já pode inscrever Luís Castro como treinador
Clube de Porto Alegre regularizou dívida ao Granada pela contratação de Arezo
RAS
Clube de Porto Alegre regularizou dívida ao Granada pela contratação de Arezo
RAS
A FIFA levantou a Transfer Ban que tinha imposto ao Grémio, que tem como treinador o português Luís Castro, depois de o emblema de Porto Alegre ter saldado uma dívida de cerca de um milhão de euros junto do Granada, relativa à contratação de Arezo em 2024.
Desta forma, o Tricolor já pode inscrever os reforços para a nova época, a começar por… Luís Castro.
É que a inscrição do treinador, oficializado pelo Grémio no dia 12 de dezembro, também estava pendente da resolução deste problema.
No que toca a reforços, o primeiro a ser oficializado deverá ser o lateral-esquerdo Caio Paulista, emprestado pelo Palmeiras.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS