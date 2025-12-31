A FIFA levantou a Transfer Ban que tinha imposto ao Grémio, que tem como treinador o português Luís Castro, depois de o emblema de Porto Alegre ter saldado uma dívida de cerca de um milhão de euros junto do Granada, relativa à contratação de Arezo em 2024.

Desta forma, o Tricolor já pode inscrever os reforços para a nova época, a começar por… Luís Castro.

É que a inscrição do treinador, oficializado pelo Grémio no dia 12 de dezembro, também estava pendente da resolução deste problema.

No que toca a reforços, o primeiro a ser oficializado deverá ser o lateral-esquerdo Caio Paulista, emprestado pelo Palmeiras.