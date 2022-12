As duas filhas de Pelé, Flávia e Kely Nascimento, vieram a público explicar que o pai está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a uma infeção respiratória, contraída depois do antigo jogador ter sido infetado com Covid-19 e não propriamente pelo cancro no colón.

«Há umas três semanas atrás ele pegou Covid. Ele estaca vacinado com todas as vacinas, mas por causa do medicamento do cancro, da quimioterapia, ele estava fragilizado e pegou uma infeção no pulmão. É sério? É sério porque ele tem uma certa idade e está a tratar de um cancro», explicou Kely no decorrer de uma entrevista ao programa Fantástico no passado domingo.

Os jornais brasileiros tinham avançado que o antigo jogador, de 82 anos, não estava a responder à quimioterapia e tinha passado a receber cuidados paliativos para aliviar a dor a falta de ar, mas as filhas garantem que não é bem assim.

«É muito injusto começarem a falar que ele está em estado terminal, com tratamento paliativo. Não é isso. Acreditem na gente. Mais do que ninguém, a gente não quer que chegue nesse momento. Claro que um dia vai acontecer, mas não é agora, não precisa ficar nesse alarme antecipando uma situação que não existe agora», destacou Flávia.

De acordo com as filhas, Pelé não está os cuidados intensivos, mas sim num quarto normal e garantem que o pai não tem qualquer dor, como chegou a ser noticiado. «Ele não tem dor em lugar nenhum. Este tipo de cancro não traz dor. Só tem dor quem tem cancro nos ossos. Ele tem no cólon», explicam.

As duas filhas têm recebido milhares de mensagens de pêsames e de solidariedade. «As pessoas me mandam os pêsames. Não conto tudo, mas falo que não é bem assim. Não estamos a correr para lá para dar o adeus. A gente está-se revezando, ele está doente, está velhinho, mas está lá por uma infeção no pulmão. Está a tomar antibiótico e, quando melhorar, vai para casa de novo. Ele não está dizendo adeus no hospital», referiu Kely.

Flávia também explicou as mudanças no tratamento com quimioterapia aplicadas a Pelé. «Não teve a remissão total do cancro e isso vai sendo tratado com a quimio. No início, era um tipo de quimio e agora é outro tipo. É assim, acertos e erros. Falar que não deu certo... Só não vai dar certo na hora de ir embora. Mas não é hora de ir embora. Mas está em tratamento, sim, e está tudo certo», acrescentou.

As duas filhas contaram ainda que Pelé tem assistido aos jogos do Brasil no Mundial 2022. «Ele viu o primeiro jogo. Assistimos todos juntos, foi bem divertido. Meu pai não gosta que fique falando durante o jogo. Ele conseguiu assistir sim (o terceiro), quietinho, mas assistiu», contou ainda Flávia.