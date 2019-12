Um dos filho de Jesualdo Ferreira, Eddie Ferrer, anunciou que o treinador português vai treinar o Santos no Brasil.

«Campeão na Europa, África e Ásia, próximo objetivo é o Brasil. Vai lenda», escreveu, identificando o clube brasileiro na publicação.

O Santos, porém, ainda não oficializou a contratação que poderá fazer com que dois treinadores portugueses vão disputar o título do Brasileirão. Recorde-se que o Peixe foi vice-campeão brasileiro, apenas atrás do Flamengo de Jorge Jesus.

Jesualdo Ferreira, de 73 anos, está livre depois de ter orientado o Al-Sadd do Qatar durante quatro épocas, até 2019.

