Filipe Luís, lateral do Flamengo, elegeu Diego Simeone como o melhor treinador da sua carreira, numa publicação nas redes sociais em que saiu em defesa do treinador argentino do Atlético Madrid.

O internacional brasileiro jogou sete temporadas no Atlético Madrid antes de, em 2019, ter saído para o Flamengo onde foi treinador por Jorge Jesus e ganhou quase tudo o que havia para ganhar, juntando a vitória no Brasileirão à conquista da Libertadores.

«Alguns estão muito incomodados porque o Atleti é líder. Têm que criar polémica com uma entrevista na qual elogio o Cholo, o melhor treinador que já tive, e em que digo que ele é como um pai para mim. Que pena», escreveu o experiente defesa no Twitter.