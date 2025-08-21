O Flamengo voltou a eliminar o Internacional da Taça Libertadores, tal como em 2019, e garantiu a passagem aos quartos de final depois de vencer por 2-0 em Porto Alegre. Mas, apesar da coincidência com a histórica campanha de Jorge Jesus quer terminou com o título, Filipe Luís fez questão de cortar qualquer comparação com o técnico português.

Em conferência de imprensa após o triunfo, o treinador rubro-negro foi perentório ao afastar os paralelismos.

«Eu não posso nunca comparar equipas do passado com a minha equipa, são jogadores completamente diferentes. Não posso nunca colocar-me à altura do treinador que estava à frente da equipa naquele momento, que é o Jorge Jesus. Se não é o melhor da história, é um dos dois melhores que passaram aqui no Flamengo, quero fazer a minha história», começou por dizer.

Filipe Luís foi jogador de Jesus no Flamengo em duas temporadas (2019 e 2020) e não esconde a admiração ainda que sente pelo treinador português.

«Eu amo o Jorge Jesus, foi uma pessoa que me ensinou, um pai para mim, continuo a falar com ele. Nunca me comparem a ele. Nunca façam isso, ele é muito, muito mais treinador do que eu ainda. Tem muitos mais títulos, história, e eu estou a começar a minha. Não cometam esse erro comigo porque não é justo comparar uma pessoa com a grandeza dele com uma pessoa como eu que está apenas a começar», concluiu.