O Flamengo anunciou esta terça-feira o regresso de Gerson Santos como primeiro reforço de 2023, precisamente no dia em que Vítor Pereira orientou o primeiro treino no Ninho do Urubu, o centro de treinos da equipa carioca.

O médio de 25 anos tinha feito parte do plantel de Jorge Jesus, mas saiu em 2021 para o Marselha, regressando agora para vestir a camisola 20 e com um contrato válido até 31 de dezembro de 2027.

Segundo a Globo, o regresso de Gerson custou ao Flamengo 91,5 milhões de reais, cerca de 16 milhões de euros, mas o Marselha tinha ainda em dívida cerca de 6,5 milhões de euros, pelo que o clube carioca pagará apenas a diferença em prestações acordadas com o clube francês.

Na primeira passagem pelo Flamengo, de julho de 2019 a junho de 221, Gerson acumulou 109 jogos, marcou sete golos e conquistou uma Taça Libertadores, dois campeonatos do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e dois estaduais do Rio de Janeiro.