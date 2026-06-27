Leonardo Jardim vai trazer nove jovens da formação para o estágio que o Flamengo vai realizar, a partir da próxima semana, no Algarve, entre os quais está Rayan Lucas que, na última temporada, esteve emprestado ao Sporting. Um estágio a meio da temporada que conta com um duelo com o novo Benfica de Marco Silva marcado para 11 de julho.

Um estágio a meio da temporada, uma vez que o Brasileirão foi suspenso enquanto está a decorrer o Campeonato do Mundo. Com um plantel muito desfalcado, Leonardo Jardim recorreu à formação para colmatar algumas lacunas, chamando algumas jovens-promessas do clube, mas também jogadores que regressaram de empréstimos e estão com a situação indefinida no clube.

Entre os nove jovens chamados pelo treinador português está Rayan Lucas, médio defensivo de 21 anos, que na última época esteve cedido ao Sporting, tendo chegado a jogar na equipa principal de Rui Borges, na Taça da Liga, na goleada aplicada ao Alverca (5-1), além de ter acumulado 22 jogos na equipa B dos leões.

Além de Rayan Lucas vão viajar para Portugal os seguintes jogadores: Daniel Thuram (defesa, 17 anos), Guilherme Gomes (médio, 20 anos), Daniel Sales (lateral, 20 anos), Alan Santos (extremo, 19 anos), João Victor (central, 19 anos), Johnny (lateral, 19 anos), Joshua (médio, 19 anos) e Lorran (médio, 19 anos).

O Flamengo viaja no domingo para Portugal e vai ficar no Algarve até 12 de julho, num estágio que incluí três jogos no Estádio do Algarve, um deles frente ao novo Benfica de Marco Silva, marcado para 11 de julho. Os outros dois jogos serão com os argentinos do River Plate (3 de julho) e com os suíços do Lausanne (8 de julho).