O Flamengo lançou um comunicado em que anunciava que alguns dos seus jogadores foram alvos de tentativa de assalto na saída do aeroporto do Rio de Janeiro. O carro de Rossi, que é blindado, foi até alvejado com quatro tiros.

Apesar da gravidade do caso, o clube carioca informou que não há feridos e que o assalto não chegou a concretizar-se.

«Ao desembarcarem no Rio de Janeiro, por volta de 5h30 da manhã, retornando para as suas casas após o jogo na Argentina, válido para a Taça Libertadores, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram uma tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso. O carro onde estava o guarda-redes Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com quatro tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram nas suas residências», informou o clube no seu comunicado oficial.

A equipa regressava da Argentina, onde empataram por 1-1 com o Central Córdoba numa partida a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Libertadores.

Após este resultado, formação brasileira encontra-se no 3.º lugar no grupo C.