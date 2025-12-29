O Flamengo provocou um alvoroço nas redes sociais ao publicar uma fotografia de Johnny Cardoso, médio contratado pelo Atlético Madrid ao Betis, em julho passado, por 30 milhões de euros.

O clube carioca anunciou esta segunda-feira a renovação do contrato do treinador Luís Filipe e ao divulgar a novidade nas redes sociais, num carrossel de fotografias, publicou também a fotografia de Johnny Cardoso que o Atlético Madrid tinha utilizado para anunciar o reforço.

A fotografia foi rapidamente apagada, mas o registo ficou nas redes sociais.

Contatado pela imprensa brasileira, o clube do Rio de Janeiro assumiu que se tratou de um «equívoco» e que não tem qualquer interesse no jogador que, há seis meses, assinou um contrato válido até 2030 com os colchoneros.

