Willian Arão, médio do Flamengo, escorregou na casa de banho, em casa, e fraturou um dedo do pé direito, numa altura decisiva da temporada no Brasil. O jogador, que nos últimos jogos tem atuado como defesa, vai falhar, à partida, o jogo com o Internacional de Porto Alegre, este domingo, mas ainda pode recuperar a tempo do embate com o São Paulo, da última jornada do Brasileirão.

O acidente doméstico aconteceu já depois do treino matinal de quinta-feira quando o número cinco do Flamengo, já em casa, perdeu o equilíbrio na casa de banho e bateu com o dedo numa superfície dura. Arão deu depois entrada na urgência num hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o primeiro diagnóstico aponta para uma fratura na falange distal.

O jogador tinha treinado normalmente na manhã de quinta-feira e o acidente apanhou de surpresa a equipa técnica comandada por Rogério Ceni. O departamento médico do clube carioca deverá fazer uma reavaliação do jogador ainda esta sexta-feira para definir o processo de recuperação, embora a imprensa brasileira coloque ainda a possibilidade de Arão ser utilizado no domingo com recurso a analgésicos.

O Flamengo está, nesta altura, no segundo lugar do Brasileirão, com 68 pontos, enquanto o internacional é líder com mais um ponto.