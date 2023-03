O Brasil vai homenagear Pelé, falecido no final do ano passado, no jogo de preparação contra Marrocos, agendado para este sábado.



Por baixo dos números das camisolas de todos os jogadores brasileiros estará o nome do Rei que faleceu em finais de 2022, de acordo com a imagem divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Além da recordação no equipamento, está previsto um minuto de aplausos antes do apito inicial ao antigo tricampeão mundial.



De resto,o Brasil já tinha recordado Pelé em Marrocos, colocando uma foto do lendário futebolista no centro de treinos utilizado nos dias antes do jogo.