O Flamengo vai promover uma homenagem ao ator Sean Connery, falecido este sábado, aos 90 anos, no decorrer do embate com o São Paulo marcado para a madrugada de domingo.

Assim, o médio Everton Ribeiro vai subir ao relvado com a camisola com o número «007», em alusão ao personagem do agente secreto, James Bond, que o ator escocês tornou popular nos primeiros seis filmes da popular saga.

«Neste sábado, o mundo deu adeus a Sean Connery, um dos maiores atores da história do cinema, que nos deixou aos 90 anos de idade. Entre outros personagens icônicos e inesquecíveis, Connery ficou eternizado no papel de James Bond, o agente secreto conhecido pelo código 007», lê-se no comunicado publicado pelo Flamengo.