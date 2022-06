Neymar lesionou-se no último treino da seleção do Brasil e está em dúvida para o particular com a Coreia do Sul de Paulo Bento, marcado para esta quinta-feira, para Seul. O avançado sofreu um pisão no pé direito e recorreu às redes sociais para mostrar em que estado é que ficou a sua «ferramenta» de trabalho.

O jogador do Paris Saint-Germain lesionou-se numa altura em que disputava uma bola com Danilo e Léo Ortiz. Esteve a receber assistência ainda no campo, mas acabou por abandonar a sessão com muitas dores. No final do treino, o médico Rodrigo Lasmar fez um ponto da situação.

«Neymar sofreu um trauma no pé direito, um pisão. Apresentou um inchaço importante, não conseguiu continuar no treino, e iniciamos o tratamento. Ele está em observação, vamos ver como vai responder nas próximas horas. Temos um tempo curto, mas que vamos usar para que ele possa se recuperar. Vai ser feita uma avaliação mais detalhada e vamos contar com o tempo para definir a presença dele no jogo», explicou.

O responsável clinico explicou ainda que a atual lesão não está relacionada com a anterior, «no quinto metatarso». «No momento estamos fazendo avaliação clínica, como incha rápido, estamos aguardando evolução. Ele será reavaliado, se for necessário, faremos exame de imagem. Tratar com gelo, para diminuir o inchaço, medicamente, mas o que estava causando desconforto era principalmente a chuteira», referiu ainda.

Veja o estado em que que ficou o pé de Neymar: