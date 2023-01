O clube brasileiro Portuguesa de Desportos apresentou o terceiro equipamento da presente temporada, inspirado num dos maiores ícones do folclore português, o Galo de Barcelos.

Um equipamento chamado «Barcelos», com o preto a destacar-se como a cor predominante, mas com pormenores a recordar a figura do lendário galo, eternizado pela olaria de Barcelos.

O clube paulista foi fundado por portugueses no início do século XX e, com esta nova camisola, reforça a sua ligação a Portugal.

«Ao longo da história, o galo de Barcelos, multifacetado, e testemunho da diversidade cultural e etnográfica de Portugal, foi-se tornando o grande símbolo do folclore lusitano. No nosso caso, olhamos a história do galo de Barcelos como uma forma de renascimento. É isso que esperamos da Portuguesa, neste novo triénio, sob o comando do presidente, Antônio Carlos Castanheira», explica o clube na sua página oficial.

