Leila Pereira, presidente do Palmeiras, recorreu às redes sociais para mostrar fotografias do avião que comprou para as deslocações da equipa comandada por Abel Ferreira ao longo da temporada.

Trata-se de um Embraer E-190, com capacidade para 114 passageiros, adquirida pela nova companhia aérea de Leila Pereira, a Placar Linhas Aéreas SA.

«Em breve nossos atletas estarão voando nesta aeronave com muito mais conforto e agilidade! Avanti Palestra», escreveu a dirigente do Palmeiras na conta pessoal no Instagram.

O Palmeiras, segundo explicou Leila Pereira, vai recorrer ao avião para as deslocações para fora de São Paulo, bem como para deslocações internacionais, permitindo uma maior flexibilidade na definição dos horários para as viagens.

