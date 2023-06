Gabigol marcou o golo que confirmou a vitória do Flamengo sobre o rival Fluminense (2-0), em jogo dos oitavos de final da Taça do Brasil, e, no final do jogo, defendeu o trabalho do treinador argentino e garantiu que não existem quaisquer problemas entre jogadores no balneário da equipa carioca.

«O Flamengo é o nosso amor. O Flamengo não é o Big Brother, com câmara, fofoquinha. É uma grande equipa, é o maior do Brasil, com jogadores de futebol atrás do sonho próprio e do clube», destacou.

Jorge Sampaoli chegou ao Flamengo há um mês e meio e a vitória sobre o Fluminense foi o sétimo jogo consecutivo sem derrotas. Gabigol considera que o treinador argentino tem o DNA do Flamengo.

«Os resultados estavam acontecendo, só que não é igual a pão, que entra a massa e sai pronto. O Sampaoli tem o DNA do Flamengo, o jeito do Flamengo, parece que está aqui há anos. O Abel [Ferreira] está há três anos [no Palmeiras], o Diniz há um ano [no Fluminense], você vê o desempenho deles. Não é porque perderam que o Diniz tem que ir embora. É claro, tem que haver cobrança, mas cobranças justas», destacou ainda.