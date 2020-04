Gabigol aprova a possibilidade de Neymar vir a ser reforço do Flamengo de Jorge Jesus. O avançado revelou mesmo, no decorrer de um live no Instagram, que o atual jogador do Paris Saint-Germain já manifestou vontade de jogar pelos cariocas rubronegros.

«Neymar no Mengão, eu apoio. Ele sempre falou que tem vontade de jogar pelo Flamengo. Óbvio que a gente gosta muito do Santos, tanto eu quanto ele, mas acho que o Flamengo é a cara dele e está todo mundo esperando esse momento para gente comemorar os golos juntos e jogarmos juntos», atirou Gabigol em referência ao companheiro de seleção que tem contratato com o PSG até junho de 2022.

Uma declaração, feita no decorrer de uma conversa com o ex-jogador Caio Ribeiro, no Instgram, que acaba por ser surpreendente, uma vez que tanto Gabigol como Neymar foram formados no Santos.