O assassinato da modelo Eliza Samúdio e a prisão do guarda-redes Bruno vai resultar numa série da Globo que acabou por ganhar a corrida à Netflix que, segundo notícias do Brasil, terá feito uma oferta maior do que a estação de televisão brasileira.

A série será inspirada no livro «Indefensável – o goleiro Bruno e a morte de Eliza Samudio» e está a ser impulsionada pela atriz Vanessa Giácomo que vai participar na produção da obra e deverá, à partida, encarnar o papel de Eliza, assassinada em 2010.