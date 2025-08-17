Acumulam-se os episódios de violência envolvendo equipas que competem no Brasileirão. Depois de o Santos e o Palmeiras, entre outros, já terem sofrido com a ira dos adeptos, foi a vez da comitiva do Grémio ter visto o seu autocarro cercado por cerca de duas dezenas de fãs, à chegada ao aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, antes de seguir viagem para Belo Horizonte, onde vai defrontar o Atlético Mineiro.

Os adeptos pontapearam o autocarro e partiram os vidros de algumas janelas, tendo mesmo ferido um dos seguranças do clube, que foi transportado para uma unidade de saúde.

Em comunicado, o clube de Porto Alegre «repudia veementemente» os atos de violência, definindo-os como «um incidente inaceitável que ataca o Grémio e a sua enorme massa adepta, e fere os valores que prezamos».

Garantindo estar a «tomar todas providências junto das autoridades para o esclarecimento dos factos», o Grémio pretende «banir esses pretensos adeptos das partidas no estádio bem como caso, eventualmente, façam parte do quadro social». «Serão julgados de acordo com as violações de conduta previstas nos estatutos do clube», salienta.

Nota sobre agressões no embarque da delegação gremista 🇪🇪



Afastado das Taças do Brasil e Sul-Americana, o Grémio vive uma fase difícil, no que a resultados diz respeito. 15.º classificado no Brasileirão, para o qual não vence há duas jornadas, o Tricolor defronta, este domingo (20h00), o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, para a 20.ª jornada do campeonato.