O Hospital Israelita Albert Einstein atualizou o estado clínico de Pelé, que foi internado nesta unidade hospitalar na passada terça-feira para uma reavaliação da terapia prescrita para um cancro do cólon, diagnosticado em setembro do ano passado.

«Ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infeção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24 horas», lê-se no boletim médico do hospital.

Segundo avançou a Folha de São Paulo neste sábado, Pelé não estava a responder à quimioterapia e foi internado nos cuidados paliativos, informação não confirmada na nota hospitalar.