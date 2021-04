O ex-jogador do FC Porto Hulk garantiu que não quis atingir o treinador do Atlético Mineiro com as declarações proferidas após o jogo com o Athletic, a contar para o campeonato estadual.

«Infelizmente, a entrevista teve repercussões pelo lado negativo. Não tenho nada contra o professor Cuca, que respeito muito. Jamais! Respeito o professor Cuca, o profissional Cuca, o ser-humano Cuca e não tenho nada contra ele nem contra ninguém aqui. Trabalho respeitando toda a gente e a procurar sempre o melhor», afirmou o internacional brasileiro num direto no Instagram.

Recorde-se que Hulk lamentou não ter tido uma boa sequência de jogos dese que Cuca assumiu o comando técnico do Galo e referiu que isso não lhe está a permitir atingir os índices de confiança e o ritmo desejado para estar ao melhor nível.

O treinador do Atlético Mineiro respondeu, dizendo que Hulk tinha os minutos de jogo que justificava e que todos os jogadores eram merecedores do mesmo tratamento. «Tento cuidar de todos por igual. Não cuido de um em detrimento de outro. Cuido de todos por igual e com o Hulk também é assim.»

As declarações, tanto do ex-jogador do FC Porto como de Cuca, tiveram grande repercussão, falando-se de um mal-estar óbvio entre os dois, e Hulk tentou colocar um ponto final na polémica.

«Falei da questão da confiança. Passei muito tempo fora do Brasil. Foram 16 anos, voltei e isso requer tempo de adaptação. Mas cobro de mim a cada dia, a cada treino e a cada jogo para chegar ao melhor nível e fazer valer todo o investimento que o Galo fez em mim. Tenho a certeza de que tudo vai dar certo e vou atingir o melhor nível para dar alegrias à torcida do Galo.»