Hulk vai mesmo deixar o Atlético Mineiro ao fim de seis temporadas. O avançado ex-FC Porto, que rescindiu com a formação brasileira, despediu-se em lágrimas do galo este sábado.

Num vídeo partilhado na conta pessoal Instagram, o brasileiro de 39 anos deixou uma mensagem sentida aos adeptos. «Nunca me preparei para este momento de despedida. Porque, no fundo, achei que algumas histórias não iam ter fim. Eu precisava vir aqui e falar convosco. Tem coisas que não cabem num vídeo e não cabem numa nota. Só cabem no coração», começou por referir.

«Teve jogos que entrei destruído. Houve momentos em que não estava bem, mas eu não conseguia não ir. Porque vestir esta camisola não era só entrar em campo. Era representar-vos. Isso pesa, mas também honra», acrescentou.

Ainda assim, extremo que passou pelos dragões entre 2008 e 2012, confessou que deu tudo o que tinha – e que não tinha – pelo clube.

«Fui por cada um de vocês. Eu dei tudo... o meu corpo, a minha mente e o meu coração. Fui por aquele adepto eu me parou no estacionamento e disse ’o meu filho acredita que é sum herói’. Fui por vocês», atirou.

Ao serviço do Atlético Mineiro conquistou um Brasileirão e uma Taça do Brasil (em 2021), uma Supertaça (2022) e cinco estaduais consecutivos de 2021 a 2025. Fez 140 golos e 56 assistências em 311 jogos. Porém, prefere ser lembrado por algo mais.

«Se um dia alguém perguntar por mim... não falem dos golos nem dos títulos. Falem, sim, da forma como vivi cada jogo. Em cada lance havia um homem a tentar ser digno», referiu.

«Vou seguir em frente porque a vida às vezes pede isso. Vou usar outra camisola, mas o galo nunca vai sair dentro de mim. Aqui fui feliz e inteiro. Camisola trocamos, mas a história ninguém apaga», concluiu.