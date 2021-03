Mais de 16 anos depois, Hulk voltou a jogar no futebol brasileiro, na estreia pelo Atlético de Mineiro, que culminou com uma goleada por 4-0 sobre o Uberlândia.

No final do jogo, o antigo jogador do FC Porto não escondeu a felicidade por estar de volta ao Brasil, em declarações reproduzidas pelo emblema de Belo Horizonte.

«Estou muito feliz, estava ansioso demais [para jogar] desde que cheguei aqui. Estou muito feliz por poder estrear-me com uma vitória e com uma assistência para o Tardelli, com quem já tinha jogado na seleção brasileira», começou por dizer.

«No início do jogo caí mal com o ombro e fiquei um pouco dorido, mas deu para continuar. Vamos ganhando condição física a cada jogo e agora vamos crescendo», acrescentou.

Veja nos vídeos abaixo as declarações de Hulk e a estreia do avançado pelo At. Mineiro: