O embate entre o Atlético Mineiro e o Botafogo no Brasileirão, uma antecipação da final da Taça Libertadores, acabou com tumultos no final, com uma discussão acesa entre Luiz Henrique e Hulk que acabou por envolver seguranças do clube mineiro no acesso aos balneários.

Com as bancadas vazias, devido a um castigo imposto ao Atlético, pelos incidentes na Taça do Brasil, foi possível ouvir quase tudo o que os jogadores disseram, numa discussão no final do jogo que terminou sem golos.

Hulk não gostou de ouvir um comentário de Luiz Henrique a propósito da qualidade da equipa Mineira e foi pedir explicações ao avançado do Botafogo.

«O Matheus Mendes jurou pela família no intervalo de jogo que o Luiz Henrique virou e falou: "A vossa equipa é muito fraca, uma m...". Ele tem tudo para ser um craque, mas ainda não é. Está a fazer um grande ano. Que sirva como aprendizagem, que ele precisa ralar muito. Tenho 20 anos de carreira e nunca disse que uma equipa é uma "m...". Que ele aprenda com o erro dele. Tem tudo para ser craque, mas primeiro tem que ser craque como pessoa», referiu Hulk aos jornalistas.

«Ele tem cinco jogos na seleção, acha que é craque, não ganhou p... nenhuma. Ele tem cinco chutes na seleção, eu tenho sete anos na seleção, ele tem que correr para caramba», destacou ainda o experiente avançado.

Luiz Henrique acabou mesmo por ser expulso já depois do final do jogo depois de ter arremessado uma garrafa na direção dos seguranças do clube mineiro. O árbitro estava no relvado, mas não viu, mas acabou por socorrer-se do sistema de vídeo do VAR para rever a situação e depois expulsar o avançado do Botafogo.

Dentro de nove dias, a 30 de novembro, os dois emblemas voltam a cruzar-se no Estádio Monumental, em Buenos Aires, para disputar a Taça Libertadores. «Dia 30 a gente joga», disse ainda Hulk apontando já para o novo duelo.

A confusão no final no Estádio Independência: