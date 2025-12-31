A equipa sub-20 do Quixadá, sediada no estado de Fortaleza, vai festejar a passagem de ano na estrada, enquanto viaja para Araraquara, em São Paulo, situada a mais de 2.700 quilómetros de distância, para disputar a famosa Copinha.

Esta autêntica epopeia dos tempos modernos levará a comitiva do Quixadá a passar por 62 cidades brasileiras, de seis estados diferentes, até chegar a Araraquara, presumivelmente na próxima sexta-feira.

Ao site Globoesporte, o presidente do clube, Emerson Bruno, explicou que a opção de realizar a longa viagem de autocarro se prendeu com razões financeiras. Ainda assim, ela terá um custo superior a nove mil euros.

Na fase inicial da Copinha, a maior competição de futebol juvenil do Brasil, o Quixadá integra o Grupo 15 juntamente com Ferroviária, Cuiabá e América do Rio de Janeiro.