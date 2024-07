O ex-FC Porto Hulk bisou pelo Atlético Mineiro, mas nem isso evitou mais uma noite para esquecer da equipa de Belo Horizonte, agora na receção ao Flamengo, líder do Brasileirão.

O conjunto do Rio de Janeiro resolveu praticamente o jogo na primeira parte. Bruno Henrique inaugurou o marcador aos 14 minutos e aos 24m Carlinhos dobrou a vantagem do Fla.

No início da segunda parte, Ayrton Lucas fez o terceiro dos visitantes pouco antes de Hulk reduzir para o Atlético Mineiro na conversão de um penálti.

Com o ex-Sporting e Sp. Braga Rodrigo Battaglia a titular no eixo defensivo, a reação da equipa da casa foi travada a fundo pela expulsão de Rômulo por acumulação de amarelos aos 64m. Logo a seguir, Bruno Henrique voltou a faturar e deu ainda mais conforto ao líder isolado do Brasileirão.

Em cima do minuto 90, Hulk escapou nas costas do ex-Benfica David Luiz e bisou com uma finalização certeira à entrada da pequena-área, fixando o 2-4 final.

O Atlético Mineiro não ganha em casa para o campeonato desde 21 de abril e está no 11.º posto da prova com 18 pontos, menos 12 do que o Flamengo, que segue sozinho no topo.