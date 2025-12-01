A menos de 48 horas do jogo entre o Atlético Mineiro e o Palmeiras, referente à 34.ª jornada do Brasileirão, foram vendidos apenas cerca de 1.800 bilhetes, de acordo com informações veiculadas pela imprensa brasileira. Nem o facto de Verdão ainda ter chances, mesmo que remotas, de se poder sagrar campeão está a mobilizar os adeptos para o encontro.

O site Globoesporte cita a assessoria de imprensa do Atlético Mineiro para dar conta da escassa procura de bilhetes para o duelo da próxima quarta-feira (00h30 de quinta-feira na hora portuguesa).

Os dois clubes não vivem momentos particularmente interessantes. O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, não vence há seis jogos e vem de uma derrota na final da Libertadores, frente ao Flamengo.

Ainda assim, mantém hipóteses matemáticas de se puder sagrar campeão brasileiro este ano, uma vez que soma menos cinco pontos do que o líder, o Flamengo, quando ainda estão em disputa seis pontos até ao fecho do campeonato.

Quanto ao Atlético Mineiro, não ganha há cinco jogos, também perdeu a final de uma prova continental - a Taça Sul-americana para o Lanús - e segue num dececionante 13.º lugar da tabela. Para além disso, sofre com protestos dos adeptos contra as decisões da Direção do clube.