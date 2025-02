A última noite não foi a melhor para o Botafogo [ainda sem Renato Paiva] nem para John Textor, presidente do clube brasileiro. O clube do Rio de Janeiro foi derrotado na Supertaça Sul-Americana, conhecida como «Recopa», pelo Racing Avellaneda por 2-0.

No entanto, foi uma noite de «muita sorte» para um adepto do Botafogo nas bancadas. Textor, depois de receber a medalha de finalista vencido, arremessou a mesma para a bancada e ficou nas mãos de um apoiante do «fogão».

«Ele atirou a medalha porque não quer saber de mais nada. Só quer saber do Lyon», disse o jovem orgulhoso com a medalha ao pescoço.

Recorde-se, o bilionário norte-americano é o dono de ambos os clubes.

Veja aqui o momento: