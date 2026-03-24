Leonardo Jardim não está satisfeito com o comportamento e atitude de Gonzalo Plata e, segundo a imprensa brasileira, o Flamengo vai procurar vender o internacional equatoriano, que já passou pelo Sporting, logo após o Mundial 2026.

O mal-estar como avançado já era comentado nos bastidores nos tempos em que a equipa técnica era liderada por Filipe Luís, mas agora parece que a corda vai partir, sob o comando do treinador português que já abordou a polémica, logo após o empate do Flamengo com o Corinthians. «É um jogador que está a ter dificuldades de integração. Neste momento, para jogar no Flamengo é necessário estar bem integrado. É necessário termos uma concentração, atitude, empenho físico grande para lutar pelos resultados», comentou o treinador.

Plata chegou ao Flamengo em agosto de 2024, contratado ao Al-Sadd, do Qatar, e, desde então, acumulou 76 jogos, 50 deles como titular, marcou oito golos e fez dez assistências, mas começou a perder espaço no plantel quando, na época passada, foi expulso por duas vezes, na Libertadores, diante do Racing, e no Brasileirão, no dérbi com o São Paulo.

Gonzalo Plata chegou a passar pelo Sporting, começando a jogar na equipa de sub-23, em 2018/19, mas acabou por chegar ao plantel principal, antes de sair, em 2021, para Valladolid.