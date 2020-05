Gabigol foi surpreendido com um telefonema de Jorge Jesus quando estava num live do Youtube com o humorista Tirulipa no Youtube.

O telefone começou a tocar e o avançado do Flamengo mostrou quem era para câmara: «Já viram quem me está a ligar?», perguntou ao exibir o telemóvel onde se viu o nome de Jesus.

O humorista reagiu de imediato, procurando tirar proveito da situação: «Atende, atende, atende». Mas o avançado mostrou-se intransigente, o assunto podia ser sério. «Depois eu atendo ele, é conversa de pai para filho», explicou.

O treinador português regressou ao Brasil há poucos dias e prepara agora o regresso do Flamengo à competição. «A gente se fala bastante, mesmo quando ele estava em Portugal, falávamos bastante. Saudades», disse ainda o melhor marcador da última edição do Brasileirão.

Ora veja o momento em que o telefone de Gabigol toca: