Jorge Jesus levou o Flamengo à final da Taça Guanabara após vencer o Fluminense por 3-2.

O técnico diz que o jogo foi «divertido», mas que o árbitro quis que o Fluminense voltasse a entrar no jogo, depois de o Flamengo ter chegado ao 3-0, e por isso é que validou o 3-2 (o empate servia para o Flu passar).

«O Fluminense equilibrou o jogo graças ao golo de bola parada e depois com o 3-2. Mas o 3-2 já é tudo o que é fora do jogo porque o jogador estava em fora de jogo… Até rimam as duas coisas», declarou.

Ouça Jorge Jesus a rimar a partir dos 4m40: