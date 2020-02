O Flamengo de Jorge Jesus apurou-se no sábado para as meias-finais do campeonato Estadual ao vencer o Madureira por 2-0 e no final deixou um recado para aqueles que dizem que o técnico não respeita a competição.

«Foi um jogo que nos dá capacidade para nos prepararmos para dia 16 [quando o Flamengo disputa a Supertaça do Brasil]. Isto ao contrário do que alguns comentadores dizem... Se tivesse em Portugal dizia uma palavra, mas não digo... Ao contrário disseram, que não respeitávamos esta competição, aqui está», começou por dizer, continuando.

«O que é respeitar esta competição? É pôr os melhores a jogar. Foi isso que fizemos. Estamos a pôr os melhores a jogar. Isto não é respeitar a competição? Mas como, felizmente, não há muita coisa negativa para se dizer do Flamengo, procuram qualquer coisa sem sentido de crítica. Nós gostamos da crítica, mas tem de ter alguma razão de ser. Em respeito a esta competição, colocamos os que achamos ser os melhores para cada jogo – e estamos numa meia-fianl e a equipa voltou a dar uma resposta muito positiva», apontou Jesus.