O jogador do Nacional do Pará que deu um soco a um adversário após ter sido alvo de ofensas racistas foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná com dez jogos de suspensão, mais três do que os aplicados ao autor dos insultos.

O episódio envolveu o capitão do Nacional do Pará, PV, e Diego, jogador do Batel, num encontro referente à Taça da Federação Paranaense de Futebol.

O tribunal deu como provado que Diego chamou PV de «macaco», sendo esse o motivo do castigo que lhe foi aplicado.

Durante o julgamento, o jogador, que foi despedido pelo Batel na sequência deste episódio, rebateu a acusação dizendo que chamou «malaco» ao adversário, de acordo com o site Globoesporte, versão que não vingou.

Quanto a PV foi punido com quatro jogos de suspensão por ter esmurrado o adversário e outros seis por ter cuspido na sua direção. De todos os castigos aplicados, apenas o relativo ao soco dado pelo jogador do Nacional do Pará não foi tomado de forma unânime.

O Batel, acusado de não ter tomado «providências para punir o jogador no dia do jogo», acabou ilibado. «Reiteramos a nossa postura de tolerância zero a qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Só queremos apagar este lamentável episódio», reagiu o clube.

