Dias após as agressões de um grupo de adeptos a Luan num motel, outro jogador do Corinthians não ganhou para o susto.

Nesta sexta-feira, Gustavo Mosquito foi surpreendido por dois homens armados. A denúncia foi feita pela esposa do extremo que está a recuperar de uma cirurgia ao joelho direito que o mantém afastado dos relvados desde o final do ano passado.

«Infelizmente, o Gustavo foi hoje assaltado no regresso do treino à saída do CT. Vieram dois rapazes armados e assaltaram-no. Ele não estava com o carro blindado e levaram o telemóvel. (...) Levaram a aliança, o nécessaire e até os ténis. Ele chegou cá sem ténis», disse Rafa Sottomaior num vídeo publicado nas redes sociais.

Ainda que aparentemente por outros motivos - devido à situação desportiva do Corinthians, atual 16.º classificado do Brasileirão - nesta quinta-feira, já depois das agressões a Luan, outro jogador do Corinthians, foi alvo do descontentamento de adeptos do clube no hotel onde a equipa estava concentrada em Belo Horizonte, tendo sido necessária a intervenção de seguranças.