Thiago Galhardo, um dos jogadores do Fortaleza que ficou ferido, depois do ataque ao autocarro do clube, por parte de adeptos do Recife, tem tido ataques de pânico e foi agora dispensado pelo clube, por uma semana, para tratar da saúde mental.

«Hoje encontro-me de uma maneira interna na qual nunca me vi antes. Não importa aqui especificar o diagnóstico que o médico colocou no meu atestado, mas o facto é que estou angustiado, sentindo-me profundamente abalado e com momentos de crises de pânico que não desejo a ninguém! Quem sente ou já sentiu isto vai entender bem o que estou a falar», escreveu o jogador nas redes sociais.

Thiago galhardo tem vindo a ser acompanhado pelo departamento médico do Fortaleza e o clube já desejou uma rápida recuperação do atleta, garantindo que continuará a garantir todas as «condições para o melhor conforto e segurança no regresso de Thiago Galhardo».

O jogador agradeceu o apoio do clube neste momento difícil. «Quero agradecer o carinho e humanidade dos líderes desse grande clube ao qual tenho orgulho de ser funcionário. Compreenderam a minha situação e mesmo antes do diagnóstico médico, deram-me um tempo para que eu iniciasse imediatamente meu tratamento. Conforme o aconselhado pelos médicos, ficarei uma semana afastado para tratar essas feridas, mas já a partir da próxima segunda estarei retornando ao Laion, com certeza já mais fortalecido e sabendo lidar melhor com os factos», esclareceu.

Recordamos que depois do empate entre o Sport e o Fortaleza, em jogo da Taça do Nordeste, o autocarro do clube visitante foi apedrejado à saída do estádio, já na madrugada da última quinta-feira. O ataque, que está a ser investigado pela polícia, provocou ferimentos em seis jogadores, entre os quais, Thiago Galhardo.