Bruno Rodrigues, jogador que atuou no Famalicão em 2021/2022, voltou a jogar um encontro oficial após 598 dias de recuperação a duas lesões graves, uma em cada joelho.

O avançado de 28 anos, que é treinado por Abel Ferreira no Palmeiras, foi lançado aos 80 minutos para o lugar de Vitor Roque na goleada por 4-1 frente ao Internacional.

Depois de passar por quatro meses de recuperação devido a um tratamento no joelho direito, Bruno Rodrigues rompeu o tendão rotuliano do joelho esquerdo. A lesão ocorreu num jogo-treino do Palmeiras.

Desde que chegou ao Palmeiras em janeiro de 2024, Bruno Rodrigues apenas atuou em três jogos pela equipa paulista e cumpriu um total de 115 minutos.