Jorge Jesus é esperado no Rio de Janeiro no início de maio, mas vai ter um mar de interrogações à espera dele. Ainda não se sabe quando vão ser retomadas as competições, face à pandemia da covid-19, numa altura em que o clube pressiona o treinador para renovar o contrato que termina em junho.

No meio de todas estas incertezas, os jogadores do Flamengo, de férias até dia 30, vão procurando manter a forma em casa.

Treinos para todos os gostos. Com os filhos, com a mulher, com amigos, na sala ou no relvado.

Ora veja: