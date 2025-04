A vida não está fácil para Renato Paiva no Brasil. O treinador do Botafogo, que substituiu Artur Jorge a 28 de Fevereiro, conta apenas com uma vitória em cinco jogos no Brasileirão e apenas seis triunfos em 21 partidas para todas as competições.

Ora, o técnico português já está a ser alvo de muitas críticas por parte dos adeptos brasileiros e o presidente do clube, o milionário John Textor, teve de sair em defesa de Renato Paiva numa publicação do Instagram de uma página afeta ao Botafogo que afirmava que o treinador português estava a ser pressionado para abandonar o clube.

«Não há uma voz mais forte neste clube. O nosso treinador é muito bom, mas neste momento os nossos jogadores não estão a executar», começou por dizer Textor.

«Acredito no treinador, acredito no seu sistema, e os nossos jogadores sabem muito bem a responsabilidade que têm sobre os seus ombros. A época ainda vai muito no início, mas esta tradição de pânico é muito antiga. Vamos esforçar-nos por melhorar e vamos ajustar-nos em junho, se necessário. Tal como no ano passado», atirou.

O Botafogo está no 15.º lugar da Serie A do Brasil com apenas cinco pontos conquistados em cinco jornadas.