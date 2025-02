O Flamengo, de Filipe Luís, venceu o Botafogo, por 3-1 na final da Supertaça do Brasil, este domingo.

No final do encontro, o antigo jogador e agora técnico do Flamengo recordou o português Jorge Jesus e a passagem titulada pelo clube, em 2019/20.

«Acreditava, tinha esperança que fosse assim. Não vai ser sempre alegria, terei momentos difíceis. Mas sinto-me preparado para esse desafio. Vivi como jogador com o maior de todos os tempos que é o Jorge Jesus. Via como não relaxava, como deixava a equipa sempre com mais ambição, aquilo despertou-me a chama», afirmou.

Luís Filipe confessou ainda que ambiciona seguir os passos do atual treinador do Al-Hilal.

«Sou mais ou menos uma cópia dele. Nunca chegarei perto, mas o que eu quero é um dia fazer história ele fez. Não vou mentir, sonho alto, mas sou realista e sei que nem tudo na vida são alegrias e estou preparado para quando vierem momentos difíceis».