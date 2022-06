Jorginho, treinador do Atlético Goianiense, voltou à carga, em reação ao comunicado do Palmeiras que o tinha acusado de xenofobia, depois do treinador brasileiro ter dito que o treinador português tinha faltado ao respeito aos brasileiros. Em entrevista à Sportv brasileira, o antigo internacional brasileiro, campeão do Mundo em 1994, garantiu que respeita os estrangeiros e lembra que até tem cidadania portuguesa.

«Passei doze anos da minha vida no estrangeiro, como jogador e treinador e tenho um respeito muito grande por isso. Jamais vou tratar os estrangeiros de forma diferente e se pareci xenófobo, peço desculpa. Tenho cidadania portuguesa e nada contra o Abel. Ainda ontem [quinta-feira] cumprimentou-me como é a postura habitual de um anfitrião», começou por dizer Jorginho, antes de voltar à carga.

«Eu assusto-me com o olhar de Abel para o árbitro principal e para o quatro árbitro. E pedi para serem mais severos com aquela atitude dele. Dentro de campo ele tem uma gestão maravilhosa, mas fora dele precisa de mudar o comportamento. Estava a ser desrespeitoso e espero que possa refletir isso com a sua equipa técnica», referiu ainda o treinador do Atlético Goianiense.