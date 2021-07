Dois jornalistas da Rádio Bandeirantes Goiânia foram despedidos após proferirem comentários racistas em relação a Celsinho, médio que em Portugal representou o Sporting e o Estrela da Amadora, e que agora joga no Londrina.

Tudo aconteceu na partida entre o clube de Celsinho e o Goiás, com os dois responsáveis pelo relato a proferirem comentários ofensivos em relação ao cabelo do jogador.

As palavras de Romes Xavier e Vinícius Silva levaram o Londrinha a emitir um comunicado com uma nota de repúdio contra «o ato de racismo», enquanto a rádio onde as palavras foram proferidas a anunciar pouco depois o afastamento de ambos os profissionais, que, entretanto, também lamentaram o sucedido e pediram desculpas públicas a Celsinho.

Ouça no vídeo abaixo o momento em questão: